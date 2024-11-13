Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. В этот день в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня (Павел Губенко). В 1918-м началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директория УНР. В этот день провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1997-м состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Праздники и памятные даты 13 ноября

13 ноября – Всемирный день доброты, Международный день слепых.

Также сегодня: День симфонического металла, Международный день патологии (вторая среда ноября).

13 ноября в истории

13 ноября 1889 года родился украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко). Подробнее.

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. Механизм с пилотом поднялся над землей на 50 см и продержался в воздухе 20 секунд.

К такому результату Поль шел, можно сказать, всю жизнь. Отец Корню и сам был механиком и изобретателем, и с самого детства приобщил старшего сына к своему увлечению. В мастерской, созданной в гараже, отец и сын ремонтировали велосипеды и швейные машинки, чинили насосы и моторы, а также работали над собственными механизмами. В частности, смогли создать роторный и поршневой двигатели, трехколесный мотоцикл с паровым двигателем, автомобиль с бензиновым двигателем.

Неудивительно, что семья изобретателей поддалась общему для Франции увлечению – развитию авиации. Вначале отец разработал проект дирижабля. Но сына интересовала другая вариация полетов – вертикальный взлет. После длительных экспериментов Поль вместе с братом Жаком и отцом создал модель вертолета весом в 13 килограммов с двумя винтами диаметром по 2,25 м. Эта модель смогла подняться в воздух. Изобретатель продемонстрировал свой «вертолетик» во время ярмарки в Нормандии 4 октября 1906 года. Это помогло собрать деньги (пожертвования) для создания полномерной модели, которая бы могла поднять в воздух человека.

Этот вертолет семья Корню конструировала в своей мастерской с декабря 1906-го по август 1907 года. Сначала его опробовали, привязав на место пилота 50-килограммовый мешок с песком. А 13 ноября 1907 года в воздух уже поднялся сам Поль. Первая попытка была совсем непродолжительной из-за технической неисправности. Но впоследствии изобретатель повторил взлет – и со второй попытки поднялся уже на 1,6 м. Поскольку управлять вертолетом пока было невозможно, то Поль и его брат Жак пытались удержать аппарат на привязи. Но он поднял в воздух обоих. В конце концов, пилоту удалось запрыгнуть на раму и посадить машину. Так доказали, что механизм может поднимать вес не менее 328 кг. Полноценный первый пилотируемый полет состоялся позже — 4 декабря 1907 года (в воздухе вертолет продержался больше минуты и продвинулся в сторону, а не только вверх).

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. Подробнее.

13 ноября 1918 года во Львове Украинская национальная рада приняла «Временный основной закон о государственной самостоятельности украинских земель бывшей Австро-Венгерской монархии». Им провозгласили Западноукраинскую народную Республику. Подробнее.

13 ноября 1943 года родился будущий лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Подробнее.

13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Подробнее.

Церковный праздник 13 ноября

13 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он родился в Антиохии (современная Сирия) около 347 года. Отец Иоанна был военным начальником. Он рано умер, почти сразу после рождения сына. Мать-христианка воспитала сына в своей вере. Она же приложила усилия, чтобы сын получил блестящее образование. Вернувшись в родную Антиохию, Иоанн принял крещение, а через три года стал чтецом. После смерти матери раздал все имущество, отпустил на волю рабов и стал монахом, поселившись в обособленной обители. Часть жизни провел в пустыне, но со временем из-за состояния здоровья вернулся в Антиохию. Там стал сначала дьяконом, а впоследствии – возведен в архиепископы с резиденцией в Константинополе. Проповеди святителя, где он изобличал пороки власть имущих, стали причиной недовольства им со стороны руководства государства. В частности, императрица Евдоксия даже отправила Иоанна в тюрьму, но как только он уехал из Константинополя, в городе началось землетрясение, и испуганная Евдоксия немедленно вернула святого обратно. Однако Иоанна все же отправили в изгнание – сначала в Армению, а оттуда через два года – в Пицунду. По пути туда святитель умер. За свою жизнь Иоанн Златоуст написал большое количество произведений, которые являются «классикой» христианской литературы.

Народные приметы

Если ветер в этот день затих только к вечеру, то в ближайшие дни будет потепление.

Если на ночном небе сильно мерцают звезды, погода будет ветреной и снежной.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя отправляться в далекое путешествие.

Нельзя в этот день проявлять скупость, а то встретите Новый год в нищете.