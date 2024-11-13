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Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   13.11.2024
Оксана Горун
Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. В этот день в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня (Павел Губенко). В 1918-м началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директория УНР. В этот день провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1997-м состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Праздники и памятные даты 13 ноября

13 ноября – Всемирный день доброты, Международный день слепых.

Также сегодня: День симфонического металла, Международный день патологии (вторая среда ноября).

13 ноября в истории

13 ноября 1889 года родился украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко). Подробнее.

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. Механизм с пилотом поднялся над землей на 50 см и продержался в воздухе 20 секунд.

Поль Корню и его вертолет
Поль Корню за рулем своего вертолета, фото из семейного архива. Источник: wikipedia.org

К такому результату Поль шел, можно сказать, всю жизнь. Отец Корню и сам был механиком и изобретателем, и с самого детства приобщил старшего сына к своему увлечению. В мастерской, созданной в гараже, отец и сын ремонтировали велосипеды и швейные машинки, чинили насосы и моторы, а также работали над собственными механизмами. В частности, смогли создать роторный и поршневой двигатели, трехколесный мотоцикл с паровым двигателем, автомобиль с бензиновым двигателем.

Неудивительно, что семья изобретателей поддалась общему для Франции увлечению – развитию авиации. Вначале отец разработал проект дирижабля. Но сына интересовала другая вариация полетов – вертикальный взлет. После длительных экспериментов Поль вместе с братом Жаком и отцом создал модель вертолета весом в 13 килограммов с двумя винтами диаметром по 2,25 м. Эта модель смогла подняться в воздух. Изобретатель продемонстрировал свой «вертолетик» во время ярмарки в Нормандии 4 октября 1906 года. Это помогло собрать деньги (пожертвования) для создания полномерной модели, которая бы могла поднять в воздух человека.

Этот вертолет семья Корню конструировала в своей мастерской с декабря 1906-го по август 1907 года. Сначала его опробовали, привязав на место пилота 50-килограммовый мешок с песком. А 13 ноября 1907 года в воздух уже поднялся сам Поль. Первая попытка была совсем непродолжительной из-за технической неисправности. Но впоследствии изобретатель повторил взлет – и со второй попытки поднялся уже на 1,6 м. Поскольку управлять вертолетом пока было невозможно, то Поль и его брат Жак пытались удержать аппарат на привязи. Но он поднял в воздух обоих. В конце концов, пилоту удалось запрыгнуть на раму и посадить машину. Так доказали, что механизм может поднимать вес не менее 328 кг. Полноценный первый пилотируемый полет состоялся позже — 4 декабря 1907 года (в воздухе вертолет продержался больше минуты и продвинулся в сторону, а не только вверх).

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. Подробнее.

Директория УНР - состав 1919 года
Члены Директории УНР в 1919 году. Фото: geomap.com.ua

13 ноября 1918 года во Львове Украинская национальная рада приняла «Временный основной закон о государственной самостоятельности украинских земель бывшей Австро-Венгерской монархии». Им провозгласили Западноукраинскую народную Республику. Подробнее.

13 ноября 1943 года родился будущий лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Подробнее.

13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Подробнее.

Церковный праздник 13 ноября

13 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он родился в Антиохии (современная Сирия) около 347 года. Отец Иоанна был военным начальником. Он рано умер, почти сразу после рождения сына. Мать-христианка воспитала сына в своей вере. Она же приложила усилия, чтобы сын получил блестящее образование. Вернувшись в родную Антиохию, Иоанн принял крещение, а через три года стал чтецом. После смерти матери раздал все имущество, отпустил на волю рабов и стал монахом, поселившись в обособленной обители. Часть жизни провел в пустыне, но со временем из-за состояния здоровья вернулся в Антиохию. Там стал сначала дьяконом, а впоследствии – возведен в архиепископы с резиденцией в Константинополе. Проповеди святителя, где он изобличал пороки власть имущих, стали причиной недовольства им со стороны руководства государства. В частности, императрица Евдоксия даже отправила Иоанна в тюрьму, но как только он уехал из Константинополя, в городе началось землетрясение, и испуганная Евдоксия немедленно вернула святого обратно. Однако Иоанна все же отправили в изгнание – сначала в Армению, а оттуда через два года – в Пицунду. По пути туда святитель умер. За свою жизнь Иоанн Златоуст написал большое количество произведений, которые являются «классикой» христианской литературы.

Народные приметы

Если ветер в этот день затих только к вечеру, то в ближайшие дни будет потепление.

Если на ночном небе сильно мерцают звезды, погода будет ветреной и снежной.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя отправляться в далекое путешествие.

Нельзя в этот день проявлять скупость, а то встретите Новый год в нищете.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 ноября 1907 изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. В этот день в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня".