Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії

13 листопада 1907 року винахідник Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції. Цього дня в різні роки народилися Мустафа Джемілєв і Остап Вишня (Павло Губенко). У 1918-му розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Цього ж дня проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1997-му відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.

Свята та пам’ятні дати 13 листопада

13 листопада – Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих.

Також сьогодні: День симфонічного металу, Міжнародний день патології (друга середа листопада).

13 листопада в історії

13 листопада 1889 року народився український письменник Остап Вишня (справжнє ім’я – Павло Губенко). Докладніше.

13 листопада 1907 року винахідник Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції. Механізм із пілотом піднявся над землею на 50 см і протримався у повітрі 20 секунд.

До такого результату Поль йшов, можна сказати, все життя. Батько Корню й сам був механіком і винахідником, і змалку долучив старшого сина до свого захоплення. У майстерні, створеній у гаражі, батько та син ремонтували велосипеди та швейні машинки, лагодили помпи та мотори, а також працювали над власними механізмами. Зокрема, змогли створити роторний і поршневий двигуни, триколісний мотоцикл із паровим двигуном, автомобіль із бензиновим двигуном.

Не дивно, що родина винахідників піддалася загальному для Франції захопленню – розвитку авіації. Спершу батько розробив проєкт дирижабля. Але сина цікавила інша варіація польотів – вертикальний зліт. Після тривалих експериментів Поль разом із братом Жаком та батьком створив модель вертольота вагою 13 кілограмів із двома гвинтами діаметром по 2,25 м. Ця модель змогла піднятися у повітря. Винахідник продемонстрував свій вертольотик під час ярмарку в Нормандії 4 жовтня 1906 року. Це допомогло зібрати гроші (пожертви) для створення повномірної моделі, яка могла б підняти у повітря людину.

Цей вертоліт родина Корню конструювала у своїй майстерні з грудня 1906-го до серпня 1907 року. Спочатку його випробували, прив’язавши на місце пілота 50-кілограмовий мішок із піском. А 13 листопада 1907 року у повітря вже піднявся сам Поль. Перша спроба була зовсім нетривалою через технічну несправність. Але згодом винахідник повторив зліт – і з другої спроби піднявся вже на 1,6 м. Оскільки керувати гелікоптером поки було неможливо, то Поль і його брат Жак намагалися втримати апарат на прив’язі. Але він підняв у повітря обох. Зрештою пілотові вдалося застрибнути на раму та посадити машину. Так довели, що механізм може підіймати вагу не менше ніж 328 кг. Повноцінний перший пілотований політ відбувся пізніше – 4 грудня 1907 року (у повітрі вертоліт протримався більше як хвилину та просунувся вбік, а не тільки вгору).

13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Докладніше.

13 листопада 1918 року у Львові Українська національна рада ухвалила “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії”. Ним проголосили Західноукраїнську народну Республіку. Докладніше.

13 листопада 1943 року народився майбутній лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Докладніше.

13 листопада 1997 року відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. Докладніше.

Церковне свято 13 листопада

13 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. Він народився в Антіохії (сучасна Сирія) близько 347 року. Батько Йоана був військовим начальником. Він рано помер, майже відразу після народження сина. Мати-християнка виховала сина у своїй вірі. Вона ж доклала зусиль, щоб син здобув блискучу освіту. Повернувшись до рідної Антіохії, Йоан прийняв хрещення, а через три роки отримав сан читця. А після смерті матері роздав усе майно, відпустив на волю рабів і став ченцем, оселившись у відокремленій обителі. Частину життя провів у пустелі, але згодом через стан здоров’я повернувся до Антіохії. Там став спочатку дияконом, а згодом – зведений у архієпископи з резиденцією в Константинополі. Проповіді святителя, де він викривав пороки можновладців, стали причиною невдоволення ним з боку керівництва держави. Зокрема, імператриця Євдоксія навіть відправила Йоана до в’язниці, але як тільки він виїхав із Константинополя, у місті почався землетрус, і перелякана Євдоксія негайно повернула святого назад. Проте Йоана все ж таки відправили у вигнання – спочатку до Вірменії, а звідти через два роки – до Піцунди. Дорогою туди святитель помер. За своє життя Йоан Золотоустий написав велику кількість творів, які є “класикою” християнської літератури.

Народні прикмети

Якщо вітер у цей день затих лише до вечора, то найближчими днями буде потепління.

Якщо на нічному небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна вирушати в далеку подорож.

Не можна в цей день виявляти скупість, а то зустрінете Новий рік у злиднях.