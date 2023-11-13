Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії

Культура 06:00   13.11.2023
Оксана Горун
Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії

13 листопада в різні роки народилися Мустафа Джемілєв та Остап Вишня (Павло Губенко). У 1918 році розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Цього ж дня проголосили Західноукраїнську народну республіку. 1997-го відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.

Свята та пам’ятні дати 13 листопада

13 листопада – Всесвітній день доброти.

Також відзначають: День симфонічного металу, День молодих читачів та Міжнародний день сліпих.

13 листопада в історії

13 листопада 1889 року народився український письменник Остап Вишня (справжнє ім’я – Павло Губенко).

Остап Вишня письменник
Фото: uk.wikipedia.org

Усім він відомий як автор гумористичних фейлетонів, які сам назвав “усмішками”. Але його доля була далеко не така весела, як його твори. Павло Губенко здобув медичну освіту. Брав участь у Першій світовій війні, працюючи у хірургічному відділенні Південно-Західної залізниці. Після створення УНР служив Українській державі – був мобілізований до медичної частини. А 1919-го вже був начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. Він займався всіма залізничними шпиталями, в яких надавали допомогу воїнам армії УНР та Української Галицької армії. А паралельно – писав свої перші фейлетони, у тому числі й неприємні для української влади (наприклад, йому приписують фразу: “У вагоні Директорія, під вагоном територія…”).

Того ж 1919-го Губенко захопили в полон більшовики. Його перевезли до Харкова та тримали у в’язниці до 1921 року. За однією з версій, звільняв Губенко із в’язниці особисто Микола Скрипник (на той момент – народний комісар внутрішніх справ Української СРР). Він нібито читав гуморески письменника, які виходили в УНР, і вважав, що такий талант треба “переманити” на бік радянської влади. Спочатку ця ідея спрацювала. Уже 1921-го письменник почав працювати в газеті “Вісті ВУЦВК”. А 22 липня у виданні “Селянська правда” вперше надрукували його фейлетон із підписом “Остап Вишня”. У Харкові Вишня входив у літературні об’єднання (“Плуг” та “Гарт”), працював із Василем Елланом-Блакитним у журналі “Червоний перець” і з 1930 року жив у сумнозвісному будинку “Слово”.

Дані про Остапу Вишні в будинку Слово
Фото: скріншот із сайту proslovo.com

Звичайно, його минуле на службі в УНР радянська влада Остапу Вишні не пробачила. Під час репресій 1930-х його заарештували. З 1933-го по 1934-й він сидів у в’язниці в Харкові за звинуваченням у “контрреволюційній діяльності та тероризмі”, зокрема у вигаданому “замаху” на секретаря ЦК ВКП(б) Павла Постишева. На допитах він примудрився не втратити гумор і пропонував звинуватити його ще й “у зґвалтуванні Клари Цеткін”. Аж до 1943-го перебував у концтаборі на Печорі. 1937-го його мали розстріляти, але начальника табору розстріляли раніше, і наказ про страту Вишні загубився. Звільнили Вишню за клопотанням Микити Хрущова – той прислухався до прохань Олександра Довженка та вмовив Сталіна. На той час підпільники УПА розповсюджували інформацію про те, що народного улюбленця Остапа Вишню закатували в таборах. У відповідь на це письменник був змушений написати збірку памфлетів про “буржуазних націоналістів” – “Самостійна дірка”. Попри тон цих творів, “буржуазні націоналісти” щиро вітали звільнення Вишні, справедливо вважаючи, що причетні до нього. Творчість “з-під палиці” після таборів важко давалася письменнику. Після війни він працював у журналі “Перець”. Жив у будинках письменників (спочатку – “Роліт”, далі на Великій Васильківській у Києві). 1955-го його офіційно реабілітували. А 1956-го Остап Вишня помер від серцевого нападу.

13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР – орган державної влади, який прийшов на зміну гетьманату Скоропадського (остаточно від правлення гетьмана позбулися в грудні 1918-го).

Директорія УНР – склад 1919 року
Члени Директорії УНР у 1919 році. Фото: geomap.com.ua

Перший склад Директорії обирали в Києві таємно – того ж таки 13 листопада. Очолив директорію Володимир Винниченко. Після відставки Винниченка – з 11 лютого 1919 року – і до кінця історії Директорії її очолював Симон Петлюра. Більшу частину періоду свого існування Директорія не керувала УНР у класичному розумінні державного управління, а чинила опір більшовицьким загарбникам. На рубежі 1918-1919 років більшовики контролювали значну частину держави. Українська армія вела постійні битви, але поступово відступала. Надалі Симон Петлюра здійснював управління бойовими діями, перебуваючи на заході України та за кордоном. З його ініціативи пройшли два зимові походи армії УНР. Перший – з грудня 1919-го по травень 1920-го. Другий – у 1921 році. Він завершився оточенням та загибеллю частини війська, а потім відступом. Після організованої військової боротьби з більшовиками керівництво та армія УНР уже не вели, остаточно ставши урядом у вигнанні. На українських територіях до 1923 року продовжувався партизанський рух.

13 листопада 1918 року у Львові Українська національна рада ухвалила “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії”. Ним проголосили Західноукраїнську народну Республіку.

Будівля, де знаходився уряд ЗУНР
Фото: Кирилий, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35963751

До складу держави включили українські етнічні землі, які раніше входили до складу Австро-Угорської імперії: Галичину, Буковину та Закарпаття. Загалом територія ЗУНР становила 70 тис. квадратних кілометрів, а населення – 6 млн осіб. Також затвердили герб – це був золотий лев на синьому фоні – та прапор – синьо-жовтий. Цього ж дня вийшов закон про організацію війська. Ще до свого офіційного проголошення молода українська держава була у стані війни з Польщею. Поляки не погодилися з незалежністю ЗУНР та боролися за приєднання земель до своєї держави, вважаючи “споконвічно польськими”. 22 січня 1919 року у Києві підписали Акт злуки, згідно з яким ЗУНР об’єдналася з Українською народною республікою. Після цього ЗУНР офіційно стала західною областю УНР. 18 липня 1919 року вся територія колишньої ЗУНР була окупована поляками. Політична діяльність колишніх чиновників ЗУНР тривала в еміграції.

13 листопада 1943 року народився майбутній лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Мустафа Джемілєв народний депутат України
Фото: фейсбук Мустафи Джемілєва

Хоча він народився в Криму, більшу частину життя провів далеко від рідної землі. Уже 18 травня 1944-го разом із усім кримськотатарським народом родину Джемілєвих депортували – до Узбекистану. Там Мустафа закінчив школу і намагався вступити до Середньоазіатського державного університету, але не зміг – через заборону приймати до університету кримських татар. До руху опору підключився ще підлітком – у 16 ​​років. Протягом життя Джемілєва шість разів заарештовували, а потім відправляли до в’язниць, таборів та в заслання (іноді під час відбування одного терміну для нього вигадували ще одне звинувачення та знову засуджували). Вперше його засудили 1966 року – через відмову служити в радянській армії з політичних мотивів. А найвідоміша зі справ проти нього – Омська, у 1975-1976 роках, – була вже четвертою. Саме через неї Джемілєв оголошував голодування, яке тривало 303 дні. Приводом для судилища стали особисті листи та записи англійською та німецькою мовами, які виявили у в’язня Джемілєва. Тексти насправді не містили інформації, що була б заборонена правилами табору. Суд відбувався в закритому режимі, але до нього увагу привертали правозахисники та дисиденти за допомогою західної преси. Серед тих, хто відкрито виступив на захист Джемілєва, був академік Андрій Сахаров.

Сахаров і Джемільов із дружинами
Олена Боннер, Сафінар Джемілєва, Мустафа Джемілєв та Андрій Сахаров, Москва, 80-ті роки. Фото: krymr.com

Він, зокрема, написав відкритий лист до Генсека ООН, лідерів мусульманських народів та до організації “Amnesty International”. Коли ж у квітні 1976 року розпочався суд, то головний свідок звинувачення в процесі відмовився від своїх свідчень, заявивши про тиск з боку КДБ. Тим не менш, Джимилєв отримав вирок у вигляді 2,5 року позбавлення волі в таборі суворого режиму на Далекому Сході. Після цього він припинив голодування – на прохання Сахарова. Пізніше Мустафу судили ще раз і заслали до Якутії, куди до нього приїхала майбутня дружина Сафінар, і де народився їхній син Хайсер. 1983-го стався останній арешт, після якого Джемілєва засудили до трьох років таборів суворого режиму – за спробу скористатися поромною переправою “Крим—Кавказ” та поховати свого батька в Криму. Бажання поховати батька на рідній землі радянська влада назвала “організацією масових заворушень”. Під час відбування цього покарання проти нього порушили ще одну кримінальну справу та знову судили. Але 1986-го суд виніс вирок: три роки умовно, прямо в залі суду Джемілєва звільнили. За різними версіями, це було результатом спілкування Сахарова з Горбачовим, або домовленості між Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. У 1987-1988 роках Мустафа Джемілєв брав участь в організації протестів кримських татар (у тому числі багатоденних демонстрацій на Червоній площі в Москві). Головною вимогою, звісно, ​​було право на повернення народу до Криму. Сам Мустафа Джемілєв повернувся до Криму 1989 року. Тоді ж його обрали головою Організації кримськотатарського національного руху. А 1991-го на національному з’їзді кримськотатарського народу – Курултаї – його обрали головою Меджлісу кримськотатарського народу. З березня 1998 року Мустафа Джемілєв почав працювати народним депутатом Верховної Ради України. Він та Рефат Чубаров стали першими представниками кримськотатарського народу в українському парламенті. Надалі Джемілєва переобирали до парламенту на кожних виборах, і зараз він – чинний народний депутат України.

13 листопада 1997 року відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. Цей день вважають датою створення ЦВК. До появи окремого органу, який відповідає за вибори, їх в Україні організовували за принципом, що залишився від УРСР. За радянських часів вибори народних депутатів призначала сама Верховна Рада УРСР. А виборчу комісію збирали до кожних виборів – за чотири місяці до їхнього початку. У листопаді 1997-го було створено Центральну виборчу комісію та прийнято відповідний закон про ЦВК, що регламентує її роботу. Після цього відбулося перше засідання ЦВК у тому розумінні функціоналу комісії, який ми знаємо зараз.

Церковне свято 13 листопада

13 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. Він народився в Антіохії (сучасна Сирія) близько 347 року. Батько Йоана був військовим начальником. Він рано помер, майже відразу після народження сина. Мати-християнка виховала сина у своїй вірі. Вона ж доклала зусиль, щоб син здобув блискучу освіту. Повернувшись до рідної Антіохії,  Йоан прийняв хрещення, а через три роки отримав сан читця. А після смерті матері роздав усе майно, відпустив на волю рабів і став ченцем, оселившись у відокремленій обителі. Частину життя провів у пустелі, але згодом через стан здоров’я повернувся до Антіохії. Там став спочатку дияконом, а згодом – зведений у архієпископи з резиденцією в Константинополі. Проповіді святителя, де він викривав пороки можновладців, стали причиною невдоволення ним з боку керівництва держави. Зокрема, імператриця Євдоксія навіть відправила Йоана до в’язниці, але як тільки він виїхав із Константинополя, у місті почався землетрус, і перелякана Євдоксія негайно повернула святого назад. Проте Йоана все ж таки відправили у вигнання – спочатку до Вірменії, а звідти через два роки – до Піцунди. Дорогою туди святитель помер. За своє життя Йоан Золотоустий написав велику кількість творів, які є “класикою” християнської літератури.

Народні прикмети

Якщо вітер у цей день затих лише до вечора, то найближчими днями буде потепління.

Якщо на нічному небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна вирушати в далеку подорож.

Не можна в цей день виявляти скупість, а то зустрінете Новий рік у злиднях.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
13.11.2023, 07:16
Головні новини Харкова 13 листопада: як минула ніч, дані Генштабу
Головні новини Харкова 13 листопада: як минула ніч, дані Генштабу
13.11.2023, 07:07
Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії
13.11.2023, 06:00
Ракетний удар по Харкову: Терехов та Синєгубов повідомили про наслідки
Ракетний удар по Харкову: Терехов та Синєгубов повідомили про наслідки
12.11.2023, 20:37
Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК
Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК
12.11.2023, 18:15
Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник
Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник
12.11.2023, 19:50

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 10 листопада: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 9 листопада: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 8 листопада: яке свято та день в історії

Ви читали новину: «Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада в різні роки народилися Мустафа Джемілєв та Остап Вишня (Павло Губенко). У 1918 році розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Цього ж дня проголосили Західноукраїнську народну республіку. 1997-го відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України".