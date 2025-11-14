Live

Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)

Происшествия 16:48   14.11.2025
Виктория Яковенко
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 14 ноября, примерно в 10:40 ВС РФ из авиации атаковали Лозовую на Харьковщине. По предварительным данным, оккупанты применили по городу УМПБ-5Р (реактивного типа), который преодолел расстояние около 145 км.

В результате удара пострадал 59-летний мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Повреждены здания предприятия по изготовлению памятников, складские помещения фермерского хозяйства, жилые дома и т.д.», – рассказали правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Лозовой
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, управляемые авиабомбы реактивного типа, преодолевающие расстояние более ста километров, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала 18 октября. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы. У четырех диагностировали острый шок. Также с полсотни домовладений получили повреждения.

29 октября глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что «прилет» реактивного КАБа по Лозовой 18 октября – единственный случай в регионе.

Автор: Виктория Яковенко
