Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
Сегодня, 14 ноября, примерно в 10:40 ВС РФ из авиации атаковали Лозовую на Харьковщине. По предварительным данным, оккупанты применили по городу УМПБ-5Р (реактивного типа), который преодолел расстояние около 145 км.
В результате удара пострадал 59-летний мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Повреждены здания предприятия по изготовлению памятников, складские помещения фермерского хозяйства, жилые дома и т.д.», – рассказали правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, управляемые авиабомбы реактивного типа, преодолевающие расстояние более ста километров, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала 18 октября. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы. У четырех диагностировали острый шок. Также с полсотни домовладений получили повреждения.
29 октября глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что «прилет» реактивного КАБа по Лозовой 18 октября – единственный случай в регионе.
