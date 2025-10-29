Более 90 БпЛА «Молния» уничтожили на Харьковщине за неделю – Синегубов (видео)

БпЛА типа «Молния», которые долетают до Харькова – единичные случаи, отметил во время брифинга глава ХОВА Олег Синегубов. Однако они все несут угрозу, подчеркнул он.

«За неделю было сбито более 90 «Молний» нашими военными. Необходимо четко реагировать на сигналы воздушной тревоги, потому что любой дрон, FPV, «Молния» или КАБ — включаются сигналы воздушной тревоги. В том числе то, что касается КАБов, которые являются реактивными – скорректированы сигналы, учитывая расстояние КАБа. Потому что он пролетел до Лозовой 126 км. Это УМПБ-5Р, потому нужно реагировать. Дальше наше задание – усиливать воздушную защиту, потому что есть две борьбы против них — РЭБ, и мы над этим работаем, или физическое уничтожение, и мы над этим тоже работаем», — заявил глава ХОВА.

Он уточнил, что «прилет» реактивного КАБа по Лозовой – единственный случай в регионе.

Напомним, управляемые авиабомбы реактивного типа, преодолевающие расстояние более ста километров, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала 18 октября. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы. У четырех диагностировали острый шок. Также с полсотни домовладений получили повреждения. Ранее директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Харькова Богдан Гладких констатировал в интервью МГ «Объектив», что город, как и регион в целом, армия РФ использует как полигон для испытания своих новых средств террора. Именно по Харькову впервые ударили УМПБ, через некоторое время – беспилотником «Молния».