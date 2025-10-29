Понад 90 БпЛА «Молния» знищили на Харківщині за тиждень – Синєгубов (відео)

Live
Суспільство 14:33   29.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
БпЛА типу «Молния», які долітають до Харкова – поодинокі випадки, зазначив під час брифінгу голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак, вони всі несуть загрозу, підкреслив він.

«За тиждень було збито більше ніж 90 «Молний» нашими військовими. Потрібно чітко реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що будь-який дрон, FPV, «Молния» чи КАБ – вмикаються сигнали повітряної тривоги. В тому числі те, що стосується КАБів, які є реактивними – скориговані сигнали, враховуючи відстань КАБу. Бо він пролетів до Лозової 126 км наразі. Це УМПБ-5Р, тому потрібно реагувати. Далі наше задання – посилювати повітряний захист, тому що є дві боротьби проти них – РЕБ, і ми над цим працюємо, або фізичне знищення, і ми над цим також працюємо», – заявив голова ХОВА.

Він уточнив, що «приліт» реактивного КАБу по Лозовой – наразі єдиний випадок в регіоні.

Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала 18 жовтня. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень. Раніше директор департаменту надзвичайних ситуацій мерії Харкова Богдан Гладких констатував в інтерв’ю МГ «Об’єктив», що місто, як і регіон у цілому, армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили УМПБ, за деякий час – безпілотником «Молния».

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
