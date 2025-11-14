Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов

Утром 14 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали Харьков и шесть населенных пунктов области.

«В результате обстрелов три человека погибли, двое – пострадали. Неподалеку от с. Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадал 54-летний мужчина», – передает Синегубов.

Также начальник ХОВА уточнил, что враг атаковал БпЛА Салтовкий район Харькова. Дрон не сдетонировал.

В течение суток по Харьковщине ударили:

13 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

37 БпЛА (тип устанавливается).

«В Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (сел. Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина); в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил начальник ХОВА.