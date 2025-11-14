Live

Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов

Происшествия 09:04   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов

Утром 14 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали Харьков и шесть населенных пунктов области. 

«В результате обстрелов три человека погибли, двое – пострадали. Неподалеку от с. Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадал 54-летний мужчина», – передает Синегубов.

Также начальник ХОВА уточнил, что враг атаковал БпЛА Салтовкий район Харькова. Дрон не сдетонировал.

В течение суток по Харьковщине ударили:

  • 13 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 37 БпЛА (тип устанавливается).

«В Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (сел. Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина); в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025, 09:09
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
14.11.2025, 07:45
Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории
14.11.2025, 06:00
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
14.11.2025, 09:04

Новости по теме:

14.11.2025
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
14.11.2025
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
13.11.2025
«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»
11.11.2025
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали Харьков и шесть населенных пунктов области. ".