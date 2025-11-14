Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
Утром 14 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали Харьков и шесть населенных пунктов области.
«В результате обстрелов три человека погибли, двое – пострадали. Неподалеку от с. Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадал 54-летний мужчина», – передает Синегубов.
Также начальник ХОВА уточнил, что враг атаковал БпЛА Салтовкий район Харькова. Дрон не сдетонировал.
В течение суток по Харьковщине ударили:
- 13 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 37 БпЛА (тип устанавливается).
«В Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (сел. Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина); в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 09:04;