Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
Вранці 14 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували Харків та шість населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілів троє людей загинули, двоє – постраждали. Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік“, – передає Синєгубов.
Також начальник ХОВА уточнив, що ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. Дрон не здетонував.
Протягом доби по Харківщині вдарили:
- 13 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 37 БпЛА (тип встановлюється).
“У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина); в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв)“, – додав начальник ХОВА.
14 Листопада 2025 в 09:04