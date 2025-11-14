Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов

Live

Події 09:04   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 14 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували Харків та шість населених пунктів області. 

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, двоє – постраждали. Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік“, – передає Синєгубов.

Також начальник ХОВА уточнив, що ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. Дрон не здетонував.

Протягом доби по Харківщині вдарили:

  • 13 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 37 БпЛА (тип встановлюється).

“У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина); в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв)“, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
