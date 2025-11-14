Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов

Вранці 14 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни атакували Харків та шість населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілів троє людей загинули, двоє – постраждали. Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік“, – передає Синєгубов.

Також начальник ХОВА уточнив, що ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. Дрон не здетонував.

Протягом доби по Харківщині вдарили:

13 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

37 БпЛА (тип встановлюється).

“У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина); в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв)“, – додав начальник ХОВА.