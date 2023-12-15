Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные

Происшествия 07:54   15.12.2023
Оксана Горун
Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные Фото: скриншот

В Харькове ночью произошла серьезная авария на электросетях, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Из-за непогоды произошла серьезная авария на электросетях, и были отключены наши котельные, нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан. Мы перешли на генераторы, которые мы закупили, очень серьезно готовясь к отопительному сезону.
Таким образом нам удалось удержать тепло в жилых домах», — сказал мэр.

По его словам, останавливалось электроснабжение Роганской котельной, которая отапливает восемь тысяч абонентов. Но люди этого не ощутили.

«Я очень благодарю наши «Харьковские тепловые сети», энергетиков, которые всю ночь работали и сегодня уже на данный момент, все подключено к электросетям. Но это был первый столь серьезный вызов для харьковчан. И еще раз это доказывает, что несокрушимый город, несокрушимый Харьков, и мы будем держаться», — завил Терехов.

Читайте также: Почему в Харькове мигает свет — информация облэнерго

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности
В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности
15.12.2023, 01:05
Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные
Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные
15.12.2023, 07:54
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Главные новости Харькова 15.12: отключалось отопление, 43 тысячи без света
Главные новости Харькова 15.12: отключалось отопление, 43 тысячи без света
15.12.2023, 08:31
Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб
Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб
15.12.2023, 07:23
Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины
Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины
15.12.2023, 09:03

Новости по теме:

07:54
Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные
18:35
В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы
10:17
Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове
09:57
«Киевстар» еще не «ожил»: это самая масштабная авария в истории телекома — СМИ
15:30
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров

Вы читали новость: «Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ночью произошла серьезная авария на электросетях, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов".