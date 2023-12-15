Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные

В Харькове ночью произошла серьезная авария на электросетях, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Из-за непогоды произошла серьезная авария на электросетях, и были отключены наши котельные, нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан. Мы перешли на генераторы, которые мы закупили, очень серьезно готовясь к отопительному сезону.

Таким образом нам удалось удержать тепло в жилых домах», — сказал мэр.

По его словам, останавливалось электроснабжение Роганской котельной, которая отапливает восемь тысяч абонентов. Но люди этого не ощутили.

«Я очень благодарю наши «Харьковские тепловые сети», энергетиков, которые всю ночь работали и сегодня уже на данный момент, все подключено к электросетям. Но это был первый столь серьезный вызов для харьковчан. И еще раз это доказывает, что несокрушимый город, несокрушимый Харьков, и мы будем держаться», — завил Терехов.