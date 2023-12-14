Почему в Харькове мигает свет — информация облэнерго

Около 20-ти часов 14 декабря жители разных районов Харькова сообщили, что у них мигал свет.

«В связи со сложными погодными условиями срабатывает автоматика. Однако сейчас электроснабжение в Харькове осуществляется в полном объеме», — пояснила МГ «Объектив» причины пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Напомним, в Харьковскую область зашел мощный ледяной дождь с Полтавщины. На дорогах региона образовался сильный гололед. В Службе восстановления и развития инфраструктуры признали: в случае ухудшения ситуации движение на трассах могут остановить в любой момент. Поэтому водителей просят воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь должен закончиться до восьми утра.