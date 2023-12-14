Чому в Харкові блимає світло – інформація обленерго

Близько 20-ї години 14 грудня жителі різних районів Харкова повідомили, що в них блимало світло.

“У зв’язку зі складними погодними умовами спрацьовує автоматика. Проте наразі електропостачання в Харкові здійснюється у повному обсязі”, – пояснила МГ “Об’єктив” причини речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Нагадаємо, на територію Харківської області зайшов потужний крижаний дощ із Полтавщини. На дорогах регіону утворилася сильна ожеледиця. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури визнали: у разі погіршення ситуації рух на трасах можуть зупинити будь-якої миті. Тож водіїв просять утриматися від поїздок. За прогнозами синоптиків, крижаний дощ має закінчитися до 8-ї ранку.