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Чому в Харкові блимає світло – інформація обленерго

Суспільство 20:23   14.12.2023
Олена Нагорна
Чому в Харкові блимає світло – інформація обленерго

Близько 20-ї години 14 грудня жителі різних районів Харкова повідомили, що в них блимало світло.

“У зв’язку зі складними погодними умовами спрацьовує автоматика. Проте наразі електропостачання в Харкові здійснюється у повному обсязі”, – пояснила МГ “Об’єктив” причини речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Нагадаємо, на територію Харківської області зайшов потужний крижаний дощ із Полтавщини. На дорогах регіону утворилася сильна ожеледиця. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури визнали: у разі погіршення ситуації рух на трасах можуть зупинити будь-якої миті. Тож водіїв просять утриматися від поїздок. За прогнозами синоптиків, крижаний дощ має закінчитися до 8-ї ранку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 20:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20-ї години 14 грудня жителі різних районів Харкова повідомили, що в них блимало світло.".