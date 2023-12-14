Уночі в Харкові та області – дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня
У п’ятницю, 15 грудня, по всій Харківській області вночі йтиме дощ із мокрим снігом. Вдень у Харкові – без істотних опадів, по області дощ і мокрий сніг можливі лише на сході. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть близько 0, по області – від 2 градусів морозу до 3 тепла.
Вітер південно-західний, з переходом у північно-західний, 7 – 12 м/с. По області вночі місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 15 грудня, по всій Харківській області вночі йтиме дощ із мокрим снігом. Вдень у Харкові – без істотних опадів, по області дощ і мокрий сніг можливі лише на сході. На дорогах ожеледиця.".