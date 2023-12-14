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Погіршення погодних умов: водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок

Суспільство 12:45   14.12.2023
Вікторія Яковенко
Погіршення погодних умов: водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок

Поліцейські та дорожники попередили про погіршення погодних умов на Харківщині.

«Очікуємо нове ускладнення погодних умов на території всієї області. Знову пройдуть опади у вигляді крижаного дощу», – повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

Він зазначив, що наразі дорожників перевели на посилений режим роботи. За минулу добу дороги Харківщини обробили 1604 тоннами піщано-сольової суміші та 10 тоннами солі. Усього очистили майже 855 кілометрів доріг.

У ГУ Нацполіції в Харківській області звернулися до водіїв з проханням у разі відсутності нагальної потреби утриматись від поїздок на авто 14 грудня.

«У випадку невідкладності виїзду, просимо дотримуватись безпечної швидкості руху із урахуванням погодних умов, дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття», – звернулися правоохоронці.

Вранці Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки. В регіоні очікується хуртовина. Синоптики також попереджали про можливий перехід температури через нуль вдень, сильний вітер і ожеледицю.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські та дорожники попередили про погіршення погодних умов на Харківщині.".