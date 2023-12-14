Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок
Полицейские и дорожники предупредили об ухудшении погодных условий в Харьковской области.
«Ожидаем новое усложнение погодных условий на территории всей области. Снова пройдут осадки в виде ледяного дождя», – сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.
Он отметил, что дорожников перевели на усиленный режим работы. За прошедшие сутки дороги Харьковщины обработали 1604 тонн песчано-солевой смеси и 10 тонн соли. Всего очистили около 855 километров дорог.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области обратились к водителям с просьбой в случае отсутствия неотложной необходимости воздержаться от поездок на авто 14 декабря.
«В случае неотложности выезда, просим соблюдать безопасную скорость движения с учетом погодных условий, дорожной обстановки и состояния дорожного покрытия», — обратились правоохранители.
Утром Харьковский региональный центр гидрометеорологии объявил в Харькове и области I уровень опасности. В регионе ожидается метель. Синоптики также предупреждали о возможном переходе температуры через нуль днем, сильный ветер и гололедицу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водителей, дождь, дорожники, погода, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские и дорожники предупредили об ухудшении погодных условий в Харьковской области.".