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Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок

Общество 12:45   14.12.2023
Виктория Яковенко
Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок

Полицейские и дорожники предупредили об ухудшении погодных условий в Харьковской области.

«Ожидаем новое усложнение погодных условий на территории всей области. Снова пройдут осадки в виде ледяного дождя», – сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

Он отметил, что дорожников перевели на усиленный режим работы. За прошедшие сутки дороги Харьковщины обработали 1604 тонн песчано-солевой смеси и 10 тонн соли. Всего очистили около 855 километров дорог.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области обратились к водителям с просьбой в случае отсутствия неотложной необходимости воздержаться от поездок на авто 14 декабря.

«В случае неотложности выезда, просим соблюдать безопасную скорость движения с учетом погодных условий, дорожной обстановки и состояния дорожного покрытия», — обратились правоохранители.

Утром Харьковский региональный центр гидрометеорологии объявил в Харькове и области I уровень опасности. В регионе ожидается метель. Синоптики также предупреждали о возможном переходе температуры через нуль днем, сильный ветер и гололедицу.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские и дорожники предупредили об ухудшении погодных условий в Харьковской области.".