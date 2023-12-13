Водителей просят не выезжать: погода в Харькове и области на 14 декабря
В четверг, 14 декабря, ночью небольшой снег возможен только на западе Харьковщины. Днем в Харькове и по всей области прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла.
По области ночная температура составит от 6 до 11 градусов со знаком «минус», днем — от 1 градуса мороза до 4 тепла.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях днем 14 декабря.
«По городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали водителей в случае отсутствия необходимости воздержаться от поездок 14 декабря.
«В случае неотложности выезда просим соблюдать безопасную скорость движения с учетом погодных условий, дорожной обстановки и состояния дорожного покрытия», — пишут правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 20:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 14 декабря, ночью небольшой снег возможен только на западе Харьковщины. Днем в Харькове и по всей области прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. На дорогах гололед.".