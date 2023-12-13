Сильный ветер и гололед: синоптики предупредили об опасности на Харьковщине

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 14 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 14 декабря по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики также призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.