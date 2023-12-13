Сильний вітер і ожеледиця: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 14 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 14 грудня по місту та області очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.