Сильний вітер і ожеледиця: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 14 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вдень 14 грудня по місту та області очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Синоптики також закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, гололед, опасность, погода, синоптики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 14 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".