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Сильний вітер і ожеледиця: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Суспільство 15:54   13.12.2023
Вікторія Яковенко
Сильний вітер і ожеледиця: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 14 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 14 грудня по місту та області очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 14 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".