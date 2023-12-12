Харків засипало снігом: як борються комунальники, який вигляд мають вулиці
Фото: Олена Нагорна
Харків замело снігом, боротися із наслідками негоди вийшли комунальники.
Як повідомили у Харківській міськраді, на дорогах міста працюють 152 робітники та 68 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
За минулу добу працівники підприємства вивезли 731 куб. м снігу та 4 куб. м ТПВ, а також використали 536 куб. м піщано-сольової суміші та 568 т солі, додали в мерії.
У КП «Харківблагоустрій» повідомили, що робочий день сьогодні у комунальників почався о 5:00.
«1740 робітників активно очищають прибудинкові території від снігу. Задіяні 93 снігоприбиральні мотоблоки та 29 тракторів. Також допомагає спецтехніка інших комунальних підприємств – 31 одиниця», – додали в КП.
Тим часом, вулиці Харкова перетворилися на справжню «зимову казку».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 11:55;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків замело снігом, боротися із наслідками негоди вийшли комунальники.".