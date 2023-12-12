На Харківщині погіршується погода: попередження ХОВА

Погода на Харківщині погіршується, вдень буде ожеледиця на дорогах.

“За інформацією регіонального центру з гідрометеорології, 12 грудня по м. Харків та по Харківській області очікується налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах“, — звернулася до мешканців Харківщини пресслужба ХОВА.

Через негоду в області вже почалися комунальні катаклізми. Так, знеструмлені три котельні в Лозовій – у мерії припустили, що причина – у заледенінні проводів. Харків також за ніч засипало снігом.