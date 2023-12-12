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На Харківщині погіршується погода: попередження ХОВА

Суспільство 09:50   12.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині погіршується погода: попередження ХОВА

Погода на Харківщині погіршується, вдень буде ожеледиця на дорогах.

За інформацією регіонального центру з гідрометеорології, 12 грудня по м. Харків та по Харківській області очікується налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах“, — звернулася до мешканців Харківщини пресслужба ХОВА.

Через негоду в області вже почалися комунальні катаклізми. Так, знеструмлені три котельні в Лозовій – у мерії припустили, що причина – у заледенінні проводів. Харків також за ніч засипало снігом.

Читайте також:  Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погода на Харківщині погіршується, вдень буде ожеледиця на дорогах".