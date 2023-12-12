На Харківщині погіршується погода: попередження ХОВА
Погода на Харківщині погіршується, вдень буде ожеледиця на дорогах.
“За інформацією регіонального центру з гідрометеорології, 12 грудня по м. Харків та по Харківській області очікується налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах“, — звернулася до мешканців Харківщини пресслужба ХОВА.
Через негоду в області вже почалися комунальні катаклізми. Так, знеструмлені три котельні в Лозовій – у мерії припустили, що причина – у заледенінні проводів. Харків також за ніч засипало снігом.
Читайте також: Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, сніг, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині погіршується погода: попередження ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погода на Харківщині погіршується, вдень буде ожеледиця на дорогах".