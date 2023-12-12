Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото)
Фото: Елена Нагорная
Харьков замело снегом, бороться с последствиями непогоды вышли коммунальщики.
Как сообщили в Харьковском горсовете, на дорогах города работают 152 работника и 68 единиц спецтехники КП «Дорремстрой».
За прошедшие сутки работники предприятия вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО, а также использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли, добавили в мэрии.
В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что рабочий день сегодня у коммунальщиков начался в 5:00.
«1740 работников активно очищают придомовые территории от снега. Задействовано 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Также помогает спецтехника других коммунальных предприятий – 31 единица», — добавили в КП.
Тем временем улицы Харькова превратились в настоящую «зимнюю сказку».
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков замело снегом, бороться с последствиями непогоды вышли коммунальщики.".