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Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото)

Репортаж 11:55   12.12.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото) Фото: Елена Нагорная

Харьков замело снегом, бороться с последствиями непогоды вышли коммунальщики.

Как сообщили в Харьковском горсовете, на дорогах города работают 152 работника и 68 единиц спецтехники КП «Дорремстрой».

За прошедшие сутки работники предприятия вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО, а также использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли, добавили в мэрии.

Фото, видео: Харьковский горсовет

В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что рабочий день сегодня у коммунальщиков начался в 5:00.

«1740 работников активно очищают придомовые территории от снега. Задействовано 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Также помогает спецтехника других коммунальных предприятий – 31 единица», — добавили в КП.

Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Тем временем улицы Харькова превратились в настоящую «зимнюю сказку».

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Фото: Елена Нагорная

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 11:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков замело снегом, бороться с последствиями непогоды вышли коммунальщики.".