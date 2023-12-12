Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото)

Харьков замело снегом, бороться с последствиями непогоды вышли коммунальщики.

Как сообщили в Харьковском горсовете, на дорогах города работают 152 работника и 68 единиц спецтехники КП «Дорремстрой».

За прошедшие сутки работники предприятия вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО, а также использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли, добавили в мэрии.

В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что рабочий день сегодня у коммунальщиков начался в 5:00.

«1740 работников активно очищают придомовые территории от снега. Задействовано 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Также помогает спецтехника других коммунальных предприятий – 31 единица», — добавили в КП.

Тем временем улицы Харькова превратились в настоящую «зимнюю сказку».