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Водіїв просять не виїжджати: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня

Суспільство 20:47   13.12.2023
Олена Нагорна
Водіїв просять не виїжджати: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня

У четвер, 14 грудня, вночі невеликий сніг можливий лише на заході Харківщини. Вдень у Харкові та по всій області прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла.

По області нічна температура становитиме від 6 до 11 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла.

Раніше Регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечні явища вдень 14 грудня.

“По місту та області очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий”, – йдеться у повідомленні.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликали водіїв у разі відсутності необхідності утриматися від поїздок 14 грудня.

“У випадку невідкладності виїзду просимо дотримуватись безпечної швидкості руху з урахуванням погодних умов, дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття”, – пишуть правоохоронці.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 14 грудня, вночі невеликий сніг можливий лише на заході Харківщини. Вдень у Харкові та по всій області прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця.".