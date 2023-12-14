В Харькове ожидается метель: синоптики предупредили об опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии утром 14 декабря объявил в Харькове и области I уровень опасности.

«Днем 14 декабря по городу и области ожидается метель. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в telegram гидрометцентра.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали водителей в случае отсутствия необходимости воздержаться от поездок 14 декабря. Синоптики также предупреждали о возможном переходе температуры через ноль днем, сильном ветре и гололеде.