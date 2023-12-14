В Харькове ожидается метель: синоптики предупредили об опасности
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии утром 14 декабря объявил в Харькове и области I уровень опасности.
«Днем 14 декабря по городу и области ожидается метель. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в telegram гидрометцентра.
Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали водителей в случае отсутствия необходимости воздержаться от поездок 14 декабря. Синоптики также предупреждали о возможном переходе температуры через ноль днем, сильном ветре и гололеде.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии утром 14 декабря объявил в Харькове и области I уровень опасности".