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В Харькове ожидается метель: синоптики предупредили об опасности

Общество 08:08   14.12.2023
Оксана Горун
В Харькове ожидается метель: синоптики предупредили об опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии утром 14 декабря объявил в Харькове и области I уровень опасности.

«Днем 14 декабря по городу и области ожидается метель. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в telegram гидрометцентра.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области призвали водителей в случае отсутствия необходимости воздержаться от поездок 14 декабря. Синоптики также предупреждали о возможном переходе температуры через ноль днем, сильном ветре и гололеде.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии утром 14 декабря объявил в Харькове и области I уровень опасности".