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У Харкові очікується хуртовина: синоптики попередили про небезпеку

Суспільство 08:08   14.12.2023
Оксана Горун
У Харкові очікується хуртовина: синоптики попередили про небезпеку

Харківський регіональний центр з гідрометеорології вранці 14 грудня оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки.

“Вдень 14 грудня по місту та області очікується хуртовина. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – попередили в телеграмі гідрометцентру.

Раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області закликали водіїв у разі відсутності необхідності утриматися від поїздок 14 грудня. Синоптики також попереджали про можливий перехід температури через нуль вдень, сильний вітер і ожеледицю.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології вранці 14 грудня оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки".