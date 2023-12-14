У Харкові очікується хуртовина: синоптики попередили про небезпеку
Харківський регіональний центр з гідрометеорології вранці 14 грудня оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки.
“Вдень 14 грудня по місту та області очікується хуртовина. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – попередили в телеграмі гідрометцентру.
Раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області закликали водіїв у разі відсутності необхідності утриматися від поїздок 14 грудня. Синоптики також попереджали про можливий перехід температури через нуль вдень, сильний вітер і ожеледицю.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології вранці 14 грудня оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки".