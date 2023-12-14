У Харкові очікується хуртовина: синоптики попередили про небезпеку

Харківський регіональний центр з гідрометеорології вранці 14 грудня оголосив у Харкові та області І рівень небезпеки.

“Вдень 14 грудня по місту та області очікується хуртовина. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – попередили в телеграмі гідрометцентру.

Раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області закликали водіїв у разі відсутності необхідності утриматися від поїздок 14 грудня. Синоптики також попереджали про можливий перехід температури через нуль вдень, сильний вітер і ожеледицю.