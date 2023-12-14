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Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, хуртовина, обстріли

Події 07:58   14.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, хуртовина, обстріли

Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:58

Гідрометцентр попередив про небезпеку: очікують завірюху

“Вдень 14 грудня по місту та області очікується хуртовина. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

07:56

“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС

“Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобілі та одна карета швидкої допомоги”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:37

По Куп’янську били з “піону” – поліція

“Минулої доби з артилерійської установки “Піон” ворог обстріляв Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу знищені та пошкоджені приватні будинки. Цього разу обійшлося без постраждалих. Артилерійськими та мінометними снарядами рашисти рівняють з землею населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Упродовж доби слідчо-оперативні групи здійснили 13 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 3 кримінальних провадження, пов’язаних з воєнними злочинами”, — повідомив вранці 14 грудня начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

07:05

Генштаб повідомив про рекордну кількість атак на Харківщині за добу – росіяни йшли у бій 23 рази

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

07:00

У Харкові – друга поспіль ніч без повітряних тривог

Друга ніч поспіль у Харкові обійшлася без повітряних тривог. Над іншими регіонами України з вечора полювали на “шахедів”. Вони “нишпорили” південними регіонами – над Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями. У центральних областях країни близько півночі оголошували ракетну небезпеку. Про вибухи з місць не повідомляли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”".