Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, хуртовина, обстріли
Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:58
Гідрометцентр попередив про небезпеку: очікують завірюху
“Вдень 14 грудня по місту та області очікується хуртовина. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
07:56
“Швидка” та два автомобілі застрягли в кучугурах на Харківщині – зведення ДСНС
“Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп’янському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобілі та одна карета швидкої допомоги”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
07:37
По Куп’янську били з “піону” – поліція
“Минулої доби з артилерійської установки “Піон” ворог обстріляв Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу знищені та пошкоджені приватні будинки. Цього разу обійшлося без постраждалих. Артилерійськими та мінометними снарядами рашисти рівняють з землею населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Упродовж доби слідчо-оперативні групи здійснили 13 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 3 кримінальних провадження, пов’язаних з воєнними злочинами”, — повідомив вранці 14 грудня начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
07:05
Генштаб повідомив про рекордну кількість атак на Харківщині за добу – росіяни йшли у бій 23 рази
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
07:00
У Харкові – друга поспіль ніч без повітряних тривог
Друга ніч поспіль у Харкові обійшлася без повітряних тривог. Над іншими регіонами України з вечора полювали на “шахедів”. Вони “нишпорили” південними регіонами – над Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями. У центральних областях країни близько півночі оголошували ракетну небезпеку. Про вибухи з місць не повідомляли.
Читайте також: Головні новини Харкова 13.12: атаки під Куп’янськом, коли “оживе” Київстар
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, війна, генштаб, ГСЧС, зведення, метель, новини Харкова, ночь, скорая, сніг, сугробы, тревога, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, хуртовина, обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”".