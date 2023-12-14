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Базові послуги, сподіваюсь, відновимо до кінця тижня – гендиректор «Київстар»

Суспільство 13:16   14.12.2023
Вікторія Яковенко
Базові послуги, сподіваюсь, відновимо до кінця тижня – гендиректор «Київстар» Фото: скриншот

Яка ситуація з ліквідацією хакерської атаки на «Київстар» станом на 13:00 14 грудня, проінформував в етері нацмарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.

Комаров зазначив, що наразі повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому, це приблизно 1 млн будинків по всій Україні. Також на 99% відновлені послуги голосового зв’язку.

«На жаль, нам не вдалося за нашим планом, ми сподівалися, що нам вдасться сьогодні вночі почати відновлювати послуги мобільного інтернету. На жаль, є технічні причини відновлення інфраструктури, а також є причини, які пов’язані з тим, що потрібно забезпечити належний захист інфраструктури. Дуже сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з Західної України, регіон за регіоном потроху та обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету. Є три базові послуги – мобільний інтернет, мобільний голос та SMS. Ці три базові послуги, сподіваюсь, зможемо відновити до кінця тижня», – зазначив Комаров.

Він додав, що на відновлення додаткових послуг, знадобиться декілька тижнів.

«Відомо, що був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників. Це означає, що деталі цього облікового запису потрапили до рук ворога. Чи це інженерія, чи це тупість, чи це «крот» ми не розуміємо. Це розслідує СБУ», – розповів Комаров.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався глобальний збій – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що внаслідок дуже потужної хакерської атаки частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.

За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яка ситуація з ліквідацією хакерської атаки на «Київстар» станом на 13:00 14 грудня, проінформував в етері нацмарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.".