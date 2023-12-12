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Харків’яни – без зв’язку: в роботі “Київстар” – глобальний збій

Суспільство 07:43   12.12.2023
Оксана Горун
Харків’яни – без зв’язку: в роботі “Київстар” – глобальний збій

Вранці 12 грудня глобальний збій стався в роботі мобільного оператора “Київстар”, повідомляє Еспресо.

У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора “Київстар”. Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток.

При спробі здійснити дзвінок, абоненти чують повідомлення “мобільна мережа недоступна”. При цьому мобільний інтернет “Київстару” місцями працює.

За інформацією Еспресо, на цей час у компанії не коментують такий збій та не називають його причини.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 07:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 грудня глобальний збій стався в роботі мобільного оператора “Київстар”, повідомляє Еспресо".