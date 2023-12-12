Харків’яни – без зв’язку: в роботі “Київстар” – глобальний збій

Вранці 12 грудня глобальний збій стався в роботі мобільного оператора “Київстар”, повідомляє Еспресо.

У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора “Київстар”. Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток.

При спробі здійснити дзвінок, абоненти чують повідомлення “мобільна мережа недоступна”. При цьому мобільний інтернет “Київстару” місцями працює.

За інформацією Еспресо, на цей час у компанії не коментують такий збій та не називають його причини.