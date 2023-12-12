Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой

Утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар», сообщает Еспресо.

В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение.

При попытке осуществить звонок абоненты слышат сообщение «мобильная сеть недоступна». При этом мобильный интернет «Киевстара» местами работает.

По информации Еспресо, на данный момент в компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.