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Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой

Общество 07:43   12.12.2023
Оксана Горун
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой Фото: скриншот

Утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар», сообщает Еспресо.

В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение.

При попытке осуществить звонок абоненты слышат сообщение «мобильная сеть недоступна». При этом мобильный интернет «Киевстара» местами работает.

По информации Еспресо, на данный момент в компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар», сообщает Еспресо".