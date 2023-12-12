Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой
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Утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар», сообщает Еспресо.
В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение.
При попытке осуществить звонок абоненты слышат сообщение «мобильная сеть недоступна». При этом мобильный интернет «Киевстара» местами работает.
По информации Еспресо, на данный момент в компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: интернет, Киевстар, новости Харькова, сбой, связь;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар», сообщает Еспресо".