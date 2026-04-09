Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»
Понад 100 тисяч користувачів в Україні вже підключили тариф «Лайфсет» від lifecell – комплексну пропозицію, що включає мобільний зв’язок (інтернет і хвилини), фіксований інтернет – зокрема на базі технології GPON, яка працює навіть під час знеструмлень – та телебачення з понад 170 каналами і бібліотеками контенту. Такий формат набирає популярності, адже дозволяє спростити користування щоденними послугами та оптимізувати витрати. Користувачам доступні чотири варіанти тарифу «Лайфсет» у різних цінових категоріях – від базових до розширених пакетів для всієї родини.
Як працює 3в1 тариф
Конвергентні тарифи або формати 3в1 передбачають об’єднання кількох послуг в один пакет. У випадку «Лайфсет» це означає, що мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення підключаються разом і оплачуються одним платежем із мобільного рахунку. Такий підхід дозволяє уникнути кількох окремих рахунків, різних дат оплати та управління кількома сервісами одночасно.
Користувач отримує всі базові телеком-послуг в одному пакеті з такими перевагами:
- один платіж замість кількох – три послуги оплачуються з мобільного рахунку;
- доступ до великої кількості ТБ-контенту через застосунок lifecell TV та можливість одночасного перегляду на 5 пристроях (SmartTV, планшет, смартфон тощо);
- можливість підключення домашнього інтернету GPON, стійкого до знеструмлень;
- гнучкість – можна обрати наповнення тарифу відповідно до власних потреб.
Як розвивається «Лайфсет»
Лінійка тарифів «Лайфсет» з’явилася у 2025 році після об’єднання компаній lifecell, Датагруп і Volia. Після запуску першого тарифу «Лайфсет M» лінійку поступово розширили – з’явилися варіанти S, L та XL із різним наповненням, що дозволяє обрати оптимальний формат як для індивідуального користування, так і для сім’ї.
Окрему увагу приділили зручності підключення:
- перейти на «Лайфсет» можна одразу під час перенесення номера до lifecell (MNP);
- чинні абоненти lifecell можуть підключити домашній інтернет до свого тарифу без його зміни – за додаткову плату від 50 грн.
Що це означає для користувачів
Українці дедалі частіше обирають комплексні рішення замість окремих послуг. Такий підхід дозволяє не лише спростити користування зв’язком, а й краще контролювати витрати, уникати зайвих підключень і отримувати стабільний сервіс у повсякденному житті. Водночас різні варіанти тарифів роблять такі рішення доступними для користувачів із різними потребами та бюджетом.
Новини за темою:
Категорії: Реклама; Теги: интернет, мобильная связь, телевиденье;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»», то перегляньте більше у розділі Реклама на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 12:08;