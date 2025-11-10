Чим відрізняються проблеми зі світлом у 2022-му та 2025-му – думка аналітика

Чим відрізняються проблеми зі світлом 2022/2023 від 2025 року? Тоді разом з електрикою зникав інтернет. А зараз у переважної більшості вже чимось заживлені роутери, у багатьох проведено оптоволокно. І провайдери трохи підкачалися. Тому, навіть якщо не горять світлофори, наш народ може написати/спожити такий самий обсяг гидоти, як і у звичайний день. Це забезпечує почуття причетності та емоційний зв’язок зі співгромадянами, легше переносити тяготи та поневіряння.