Чем отличаются проблемы со светом в 2022-м и 2025-м — мнение аналитика
Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025? Тогда вместе с электричеством пропадал интернет. А сейчас у подавляющего большинства уже чем-то запитаны роутеры, у многих проведено оптоволокно. И провайдеры чуть подкачались. Поэтому, даже если не горят светофоры, наш народ может написать/потребить такой же объем гадостей, как и в обычный день. Это обеспечивает чувство причастности и эмоциональную связь с согражданами, легче переносить тяготы и лишения.
