Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ
Харківські правоохоронці викрили чоловіка, який «продав» неіснуючі дрова жінці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант розмістив в інтернеті оголошення щодо продажу дров, які не мав. На пропозицію «купилась» жінка.
«31 липня потерпіла звернулася до поліції із заявою про шахрайські дії невідомого чоловіка, який незаконно заволодів її грошима та завдав матеріальної шкоди на суму 13 000 гривень», – розповіли правоохоронці.
Поліцейські встановили особу ймовірного шахрая. Ним виявився 44-річний уродженець Кіровоградської області, який наразі мешкає у Харкові. Зазначається, що він вже мав судимість за шахрайство.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 3 років тюрми.
Нагадаємо, дев’ять років тюрми за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік. Злочин, за який його судили, стався у березні 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обвинувачений у Харкові напав на 75-річного на вулиці та побив так, що той знепритомнів.
29 Вересня 2025 в 13:12
