Швидкісний мобільний інтернет 5G скоро з’явиться в Харкові – названі терміни

Суспільство 17:47   12.01.2026
Олена Нагорна
Швидкісний мобільний інтернет 5G скоро з’явиться в Харкові – названі терміни Фото: pixabay.com

Вперше в Україні 12 січня у центрі Львова запустили пілотний 5G. Після Бородянки у лютому нове покоління мобільного інтернету має запрацювати у Харкові. А згодом воно з’явиться і в інших містах України. Основна перевага цієї технології – близько 500 Мбіт/с на абонента.

Як пояснив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, саме Львів обрали для відпрацювання всіх технічних моментів перед національним запуском швидкісного інтернету, тому що місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні.

“Ми планували повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки. Водночас ми не зупинили роботу. Запуск пілоту 5G — це результат системної співпраці держави, бізнесу й військових”, – відзначив Федоров і додав, що це чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, над стійкістю мобільного зв’язку у Харківській області у разі блекауту працюють не лише мобільні оператори. Раніше були визначені напрямки, щоб підтримувати зв’язок щонайменше вісім годин. Також керівник області підтвердив, що у Харкові тестували п’яте покоління мобільного зв’язку 5G.

Автор: Олена Нагорна
