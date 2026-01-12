Скоростной мобильный интернет 5G скоро появится в Харькове — названы сроки

Впервые в Украине 12 января в центре Львова запустили пилотный 5G. После Бородянки в феврале новое поколение мобильного интернета должно заработать в Харькове. А впоследствии оно появится и в других городах Украины. Основное преимущество этой технологии — около 500 Мбит/с на абонента.

Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, именно Львов выбрали для отработки всех технических моментов перед национальным запуском скоростного интернета потому, что город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине.

«Мы планировали полноценно запустить технологию в 2022 году, однако полномасштабная война заставила отложить эти планы из соображений безопасности. В то же время мы не остановили работу. Запуск пилота 5G — это результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных», — отметил Федоров и подчеркнул, что это четкий сигнал миру, что Украина движется в будущее.

Как ранее сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, над стойкостью мобильной связи в Харьковской области в случае блэкаута работают не только мобильные операторы. Ранее были определены направления, чтобы поддерживать связь минимум восемь часов. Также руководитель области подтвердил, что в Харькове тестировали пятое поколение мобильной связи — 5G.