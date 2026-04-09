Мобильная связь, домашний интернет и ТВ одним счетом – чем удобны тарифы 3в1 «Лайфсет»
Более 100 тысяч пользователей в Украине уже подключили тариф «Лайфсет» от lifecell – комплексное предложение, включающее мобильную связь (интернет и минуты), фиксированный интернет – в том числе на базе технологии GPON, работающей даже во время обесточений – и телевидения с более чем 170 каналами и библиотеками контента. Такой формат набирает популярность, ведь позволяет упростить пользование ежедневными услугами и оптимизировать затраты. Пользователям доступно четыре варианта тарифа «Лайфсет» в разных ценовых категориях – от базовых до расширенных пакетов для всей семьи.
Как работает 3в1 тариф
Конвергентные тарифы или форматы 3в1 подразумевают объединение нескольких услуг в один пакет. В случае «Лайфсет» это означает, что мобильная связь, домашний интернет и телевидение подключаются вместе и оплачиваются одним платежом с мобильного счета. Такой подход позволяет избежать нескольких отдельных счетов, разных дат оплаты и управления несколькими сервисами одновременно.
Пользователь получает все базовые телеком-услуги в одном пакете со следующими преимуществами:
- один платеж вместо нескольких – три услуги оплачиваются с мобильного счета;
- доступ к большому количеству ТВ-контента через приложение lifecell TV и возможность одновременного просмотра на 5 устройствах (SmartTV, планшет, смартфон и т.п.);
- возможность подключения домашнего интернета GPON, устойчивого к обесточиванию;
- гибкость – можно выбрать наполнение тарифа в соответствии с собственными потребностями.
Как развивается «Лайфсет»
Линейка тарифов «Лайфсет» появилась в 2025 году после объединения компаний lifecell, Датагруп и Volia. После запуска первого тарифа «Лайфсет M» линейку постепенно расширили – появились варианты S, L и XL с разным наполнением, позволяющим выбрать оптимальный формат как для индивидуального пользования, так и для семьи.
Отдельное внимание уделили удобству подключения:
- перейти на «Лайфсет» можно сразу при переносе номера в lifecell (MNP);
- действующие абоненты lifecell могут подключить домашний интернет к своему тарифу без изменения – за дополнительную плату от 50 грн.
Что это значит для пользователей
Украинцы все чаще выбирают комплексные решения вместо отдельных услуг. Такой подход позволяет не только упростить использование связи, но и лучше контролировать затраты, избегать лишних подключений и получать стабильный сервис в повседневной жизни. В то же время разные варианты тарифов делают такие решения доступными для пользователей с разными потребностями и бюджетом.
Просмотреть подробные условия и подключить тариф «Лайфсет» можно на сайте lifecell.
Категории: Реклама; Теги: интернет, мобильная связь, телевиденье;
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 12:08;