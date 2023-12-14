«Базовые услуги, надеюсь, возобновим до конца недели» — гендиректор «Киевстар»
Какая ситуация с ликвидацией хакерской атаки на «Киевстар» по состоянию на 13:00 14 декабря, проинформировал в эфире нацмарафона гендиректор компании Александр Комаров.
Комаров отметил, что сейчас полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома, это примерно 1 млн домов по всей Украине. Также на 99% возобновлены услуги голосовой связи.
«К сожалению, нам не удалось по нашему плану, мы надеялись, что нам удастся сегодня ночью начать возобновление услуг мобильного интернета. К сожалению, есть технические причины восстановления инфраструктуры, а также причины, связанные с тем, что нужно обеспечить надлежащую защиту инфраструктуры. Очень надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление из Западной Украины, регион по региону понемногу и осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета. Есть три базовых услуги – мобильный интернет, мобильный голос и SMS. Эти три базовые услуги, надеюсь, сможем восстановить до конца недели», — отметил Комаров.
Он добавил, что на восстановление дополнительных услуг понадобится несколько недель.
«Известно, что была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников. Это означает, что детали этого аккаунта попали в руки врага. То ли это инженерия, то ли тупость, то ли это «крот» мы не понимаем. Это расследует СБУ», – рассказал Комаров.
Напомним, утром 12 декабря в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел глобальный сбой — стали недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что вследствие очень мощной кибератаки частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.
По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: интернет, Киевстар, комаров, мобильный, связь, услуги, хакеры;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какая ситуация с ликвидацией хакерской атаки на «Киевстар» по состоянию на 13:00 14 декабря, проинформировал в эфире нацмарафона гендиректор компании Александр Комаров.".