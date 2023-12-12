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Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании

Общество 17:41   12.12.2023
Оксана Якушко
Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании

Частично разрушена ИТ-инфраструктура «Киевстара», сообщил в эфире телемарафона гендиректор компании Александр Комаров.

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена ИТ-инфраструктура», — заявил Комаров в эфире.

«Война с Россией имеет много измерений, и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром «Киевстар» стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет. Пока что сроки обновления сервисов окончательно непонятны. Мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь», – заявил Комаров на официальной странице «Киевстар».

Для выяснения обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети компания привлекла правоохранителей и спецслижбы. «Киевстар» обязательно предоставит компенсацию абонентам, не имевщим связи, заявил Комаров.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частично разрушена ИТ-инфраструктура «Киевстара», сообщил в эфире телемарафона гендиректор компании Александр Комаров.".