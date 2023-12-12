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Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії

Суспільство 17:41   12.12.2023
Оксана Якушко
Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії

Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру «Київстару», повідомив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.

“Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії. Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру», – заявив Комаров в ефірі.

«Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послути звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок», – заявив Комаров на офіційній сторінці «Київстар».

Для з’ясування обставин і наслідків протиправних дій щодо втручання у діяльність мережі компанія залучила правоохоронців і спецсліжби. «Київстар» обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мають зв’язку, заявив Комаров.

Читайте також: Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру «Київстару», повідомив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.".