Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії

Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру «Київстару», повідомив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.

“Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії. Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру», – заявив Комаров в ефірі.

«Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послути звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок», – заявив Комаров на офіційній сторінці «Київстар».

Для з’ясування обставин і наслідків протиправних дій щодо втручання у діяльність мережі компанія залучила правоохоронців і спецсліжби. «Київстар» обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мають зв’язку, заявив Комаров.