Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії
Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру «Київстару», повідомив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.
“Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії. Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру», – заявив Комаров в ефірі.
«Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послути звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок», – заявив Комаров на офіційній сторінці «Київстар».
Для з’ясування обставин і наслідків протиправних дій щодо втручання у діяльність мережі компанія залучила правоохоронців і спецсліжби. «Київстар» обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мають зв’язку, заявив Комаров.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Комаров, гендиректор, интернет, Киевстар, мобильная связь, связь, хакерская атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру «Київстару», повідомив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.".