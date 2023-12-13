Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет
С 18:00 мобильный оператор «Киевстар», который подвергся масштабной кибератаке утром 12 декабря, начал включение голосовой связи по всей Украине. В течение ночи компания планирует восстановить услугу передачи данных.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор компании «Киевстар» Александр Комаров.
«Мы восстанавливаем голосовые услуги. Это первый этап. И я думаю, что мы за ближайшую ночь сможем также восстановить услугу передачи данных. Делаем это осторожно, шаг за шагом. Чтобы удостовериться, что услуги будут предоставляться стабильно и работе сети ничего не угрожает», — сказал Комаров.
«Связь начинает появляться, и вы можете позвонить родным. Восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности», — пишут на Facebook-странице оператора.
В таком случае в компании рекомендуют перезагрузить телефоны и отключить в настройках услугу VoLTE.
«Сейчас мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании», — добавили представители оператора.
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Напомним, утром 12 декабря в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел глобальный сбой — стали недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что вследствие очень мощной кибератаки частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.
По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Киевстар, связь;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18:00 мобильный оператор «Киевстар», который подвергся масштабной кибератаке утром 12 декабря, начал включение голосовой связи по всей Украине. В течение ночи компания планирует восстановить услугу передачи данных.".