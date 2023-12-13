Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет

Общество 20:15   13.12.2023
Елена Нагорная
Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет

С 18:00 мобильный оператор «Киевстар», который подвергся масштабной кибератаке утром 12 декабря, начал включение голосовой связи по всей Украине. В течение ночи компания планирует восстановить услугу передачи данных.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор компании «Киевстар» Александр Комаров.

«Мы восстанавливаем голосовые услуги. Это первый этап. И я думаю, что мы за ближайшую ночь сможем также восстановить услугу передачи данных. Делаем это осторожно, шаг за шагом. Чтобы удостовериться, что услуги будут предоставляться стабильно и работе сети ничего не угрожает», — сказал Комаров.

«Связь начинает появляться, и вы можете позвонить родным. Восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности», — пишут на Facebook-странице оператора.

В таком случае в компании рекомендуют перезагрузить телефоны и отключить в настройках услугу VoLTE.

«Сейчас мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании», — добавили представители оператора.

Читайте также: На абонентах Киевстара пытаются нажиться мошенники: как не стать жертвой

Напомним, утром 12 декабря в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел глобальный сбой — стали недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что вследствие очень мощной кибератаки частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.

По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет
Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет
13.12.2023, 20:15
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
13.12.2023, 20:27
Водителей просят не выезжать: погода в Харькове и области на 14 декабря
Водителей просят не выезжать: погода в Харькове и области на 14 декабря
13.12.2023, 20:47
Как мигранты на южной границе США повлияли на выделение военной помощи Украине
Как мигранты на южной границе США повлияли на выделение военной помощи Украине
13.12.2023, 15:50
Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой
Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой
13.12.2023, 21:20

Новости по теме:

18:35
На абонентах Киевстара пытаются нажиться мошенники: как не стать жертвой
12:59
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
12:06
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
10:17
Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове
09:57
«Киевстар» еще не «ожил»: это самая масштабная авария в истории телекома — СМИ

Вы читали новость: «Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 20:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18:00 мобильный оператор «Киевстар», который подвергся масштабной кибератаке утром 12 декабря, начал включение голосовой связи по всей Украине. В течение ночи компания планирует восстановить услугу передачи данных.".