Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
В Службе безопасности Украины сообщили, кто взял на себя ответственность за хакерскую атаку на «Киевстар», в результате которой без связи осталось около 24 млн абонентов.
«Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как гру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности», — отметили в СБУ.
Скорее всего, речь идет о российской хакерской группировке «Солнцепек». Соответствующее заявление они опубликовали у себя в Telegram-канале.
«Мы, хакеры «Солнцепек», берем на себя полную ответственность за кибератаку на «Киевстар». Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования», – говорится в сообщении.
Российские хакеры заявили, что атаковали «Киевстар», поскольку «компания обеспечивает связь ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины». Они также пригрозили другим компаниям, помогающим украинской армии.
Предварительно, по данным СБУ, возобновить фиксированный интернет для домов, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета, планируется сегодня, 13 декабря.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, интернет, Киевстар, СБУ, связь, хакеры, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе безопасности Украины сообщили, кто взял на себя ответственность за хакерскую атаку на «Киевстар», в результате которой без связи осталось около 24 млн абонентов.".