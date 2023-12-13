«Киевстар» еще не «ожил»: это самая масштабная авария в истории телекома — СМИ
Украинское издание «Бизнес-Телеграф» проанализировало все аварии, которые случались в работе мобильных операторов в мире. Как выяснилось, «Киевстар» установил печальный рекорд.
Больше суток абоненты самого крупного из мобильных операторов Украины остаются без связи и интернета. Руководство компании «Киевстар» заверило, что все пострадавшие получат компенсации, а также заявило: специалисты делают все возможное, чтобы завершить восстановительные работы 13 декабря.
Услугами компании пользуется 60% населения Украины. Без связи осталось примерно 24 млн абонентов.
«По влиянию на страну вчерашняя авария в сети «Киевстара» вполне может быть самой большой в истории мирового телекома», — пишет издание «Бизнес-Телеграф».
Рейтинг крупнейших аварий, происходивших в мире мобильной связи, выглядит так:
📞 France Telecom, Франция. Авария случилась в июле 2012 года и коснулась 40% населения страны. Без связи осталось около 26 млн абонентов. Восстановили услугу за девять часов.
📞 Optus, Австралия. Авария в ноябре 2023 года коснулась также 40% населения страны, но в случае Австралии это 10 млн абонентов. Связь восстанавливали 13,5 часа.
📞 Rogers Communications, Канада. Авария произошла в июне 2022 года. Без связи остались 12 млн абонентов — 30% населения страны. Восстанавливали услугу 19 часов.
📞 KIDDI, Япония. 20% населения Японии (23 млн абонентов) остались без связи в июле 2022 года. Связь после аварии восстанавливали 61 час.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина; Теги: авария, интернет, Киевстар, связь;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинское издание «Бизнес-Телеграф» проанализировало все аварии, которые случались в работе мобильных операторов в мире. Как выяснилось, «Киевстар» установил печальный рекорд".