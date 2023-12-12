Как сбой в работе Киевстар повлиял на Vodafone и Lifecell: данные операторов

Мобильные операторы Vodafone и Lifecell сообщили о состоянии своих сетей и сервисов в связи со сбоем в работе оператора «Киевстар».

На странице Lifecell в Facebook пишут, что существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, соцсети и через другие каналы коммуникации оператора.

«Именно поэтому некоторым из вас приходится ждать наш ответ немного дольше. В то же время работа нашей сети пока стабильна. Трудности могут быть с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением», — отметили в Lifecell.

В то же время в Vodafone проинформировали, что с мобильными услугами все в порядке, и сеть работает в обычном режиме.

«Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов», — пишут представители Vodafone.

Напомним, утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар» — недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что причиной этого стала очень мощная хакерская атака — частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. Для выяснения обстоятельств и последствий противоправных действий компания привлекла правоохранителей и спецслужбы.

По данным пресс-службы Минцифры, нацроуминг не работает из-за того, что «Киевстар» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам в результате общего технического сбоя.