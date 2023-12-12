Як збій у роботі Київстар вплинув на Vodafone і Lifecell: дані операторів

Мобільні оператори Vodafone та Lifecell повідомили про стан своїх мереж та сервісів у зв’язку зі збоєм у роботі оператора “Київстар”.

На сторінці Lifecell у фейсбуці пишуть, що суттєво збільшилася кількість звернень до колцентру, соцмереж та через інші канали комунікації оператора.

“Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна. Труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком“, – зазначили в Lifecell.

У Vodafone поінформували, що з мобільними послугами все гаразд, і мережа працює у штатному режимі.

“Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у деяких з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів”, – пишуть представники Vodafone.

Нагадаємо, вранці 12 грудня глобальний збій стався у роботі мобільного оператора «Київстар» – недоступні послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що причиною цього стала дуже потужна атака хакера – частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. Для з’ясування обставин та наслідків протиправних дій компанія залучила правоохоронців та спецслужби.

За даними пресслужби Мінцифри, нацроумінг не працює через те, що «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок загального технічного збою.