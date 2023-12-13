“Київстар” ще не “ожив”: це наймасштабніша аварія в історії телекому – ЗМІ
Українське видання “Бізнес-Телеграф” проаналізувало всі аварії, які траплялися в роботі мобільних операторів у світі. Як з’ясувалося, “Київстар” встановив сумний рекорд.
Понад добу абоненти найбільшого з мобільних операторів України залишаються без зв’язку та інтернету. Керівництво компанії “Київстар” запевнило, що всі постраждалі отримають компенсації, а також заявило: фахівці роблять все можливе, щоб завершити відновлювальні роботи 13 грудня.
Послугами компанії користується 60% населення України. Без зв’язку залишилося приблизно 24 млн абонентів.
“За впливом на країну вчорашня аварія в мережі “Київстару” цілком може бути найбільшою в історії світового телекому”, – пише видання “Бізнес-Телеграф”.
Рейтинг найбільших аварій, що відбувалися у світі мобільного зв’язку, виглядає так:
📞 France Telecom, Франція. Аварія сталася у липні 2012 року і торкнулася 40% населення країни. Без зв’язку залишилося близько 26 млн абонентів. Відновили послугу за дев’ять годин.
📞 Optus, Австралія. Аварія в листопаді 2023 року торкнулася також 40% населення країни, але у випадку Австралії це 10 млн абонентів. Зв’язок відновлювали 13,5 години.
📞 Rogers Communications, Канада. Аварія сталася у червні 2022 року. Без зв’язку залишилося 12 млн абонентів – 30% населення країни. Відновлювали послугу 19 годин.
📞 KIDDI, Японія. 20% населення Японії (23 млн абонентів) залишилися без зв’язку в липні 2022 року. Зв’язок після аварії відновлювали 61 годину.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна; Теги: аварія, интернет, Киевстар, связь;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українське видання “Бізнес-Телеграф” проаналізувало всі аварії, які траплялися в роботі мобільних операторів у світі. Як з’ясувалося, “Київстар” встановив сумний рекорд".