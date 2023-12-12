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Киевстар частично восстановил связь, когда будут доступны все услуги — прогноз

Общество 21:32   12.12.2023
Елена Нагорная
Киевстар частично восстановил связь, когда будут доступны все услуги — прогноз

По состоянию на 20:00 специалисты мобильного оператора «Киевстар» частично восстановили работу услуг фиксированной связи после масштабной хакерской атаки утром 12 декабря.

Сейчас в компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы завершить эту работу в течение 13 декабря, говорится в официальном сообщении оператора.

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации, добавили в Киевстаре.

Напомним, утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар» — недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что причиной этого стала очень мощная хакерская атака — частично разрушена IТ-инфраструктура оператора.

По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи, — причастность спецслужб РФ.

По данным пресс-службы Минцифры, нацроуминг не работает из-за того, что Киевстар не может передать информацию о своих абонентах другим операторам в результате общего технического сбоя.

Читайте также: Как сбой в работе Киевстар повлиял на Vodafone и Lifecell: данные операторов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20:00 специалисты мобильного оператора «Киевстар» частично восстановили работу услуг фиксированной связи после масштабной хакерской атаки утром 12 декабря.".