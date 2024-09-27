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Село на севере от Харькова осталось без света и связи из-за удара из РСЗО

Происшествия 09:04   27.09.2024
Оксана Горун
Село на севере от Харькова осталось без света и связи из-за удара из РСЗО Фото: Дергачевская ГВА

Село Слатино Дергачевской громады попало под российский обстрел поздно вечером 27 сентября. О последствиях сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В результате ночных вражеских ударов по Слатино в поселке частично отсутствует электроэнергия и связь. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Задоренко утром 27 сентября.

Сразу после обстрела он информировал о том, что по селу ударили из РСЗО. «Прилеты» пришлись по частному сектору, загорелось несколько домов.

«По поселку было нанесено около 15 ударов (предварительно – кассетными боеприпасами из РСЗО). В общей сложности разной степени разрушениям подверглись не менее 10 частных домовладений», — сообщал начальник Дергачевской ГВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Слатино Дергачевской громады попало под российский обстрел поздно вечером 27 сентября. О последствиях сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко".