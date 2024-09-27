Село на севере от Харькова осталось без света и связи из-за удара из РСЗО
Село Слатино Дергачевской громады попало под российский обстрел поздно вечером 27 сентября. О последствиях сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«В результате ночных вражеских ударов по Слатино в поселке частично отсутствует электроэнергия и связь. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Задоренко утром 27 сентября.
Сразу после обстрела он информировал о том, что по селу ударили из РСЗО. «Прилеты» пришлись по частному сектору, загорелось несколько домов.
«По поселку было нанесено около 15 ударов (предварительно – кассетными боеприпасами из РСЗО). В общей сложности разной степени разрушениям подверглись не менее 10 частных домовладений», — сообщал начальник Дергачевской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Слатино Дергачевской громады попало под российский обстрел поздно вечером 27 сентября. О последствиях сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко".