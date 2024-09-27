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Утром оккупанты сбросили КАБ на Харьковщину, возник пожар – полиция

Происшествия 08:52   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утром оккупанты сбросили КАБ на Харьковщину, возник пожар – полиция

Утром 27 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о результатах вражеских обстрелов за сутки. 

В 05:10 враг сбросил на Чугуев КАБ – загорелась сухая трава, уточнил Тимошко.

Он также сообщил, что накануне Слатино обстреляли из РСЗО «Ураган». Практически весь день оккупанты били по Купянску-Узловому.

«26 сентября, 14:35: КАБ. Повреждены помещения кафе. 16:24: КАБ. Повреждены девять домов. Получил ранение гражданский мужчина. 17:00: КАБ. Повреждены три частных дома, кафе, центральный рынок. 17:17 тип оружия устанавливается. Повреждены пять жилых домов. 18:24: тип оружия устанавливается. Повреждены три дома», – написал Тимошко.

Также он напомнил, что вечером ВС РФ сбросили на Харьков КАБы.

«Повреждены три частных дома, автомобиль. Получили ранения пять гражданских лиц», – отметил Тимошко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 сентября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о результатах вражеских обстрелов за сутки. ".