ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 сентября сообщила о пожарах, которые возникли из-за вражеских обстрелов, а также – о возгораниях в экосистемах региона.
Вследствие ударов РФ по региону пожары возникли в Купянском, Харьковском, Изюмском районе, а также – в Харькове. На областной центр враг сбросил авиабомбу около 16:40. Пострадали пятеро людей, разрушены два частных дома и хозпостройка.
Ранее оккупанты обстреляли Купянск.
«Днем российские войска сбросили авиабомбы на центр города Купянска, возникли пожары по разным адресам. В момент прибытия спасателей ГСЧС горели жилые дома, киоски и здание кафе. Общая площадь составила 700 м. кв. Пострадал 77-летний мужчина», – сообщили в ГСЧС.
В экосистемах Харьковщины возникло 52 возгорания, на площади около 42 га. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 68 пожаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 08:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 сентября сообщила о пожарах, которые возникли из-за вражеских обстрелов, а также – о возгораниях в экосистемах региона.".