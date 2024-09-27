Live
  • Пт 27.09.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов

Происшествия 08:06   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 сентября сообщила о пожарах, которые возникли из-за вражеских обстрелов, а также – о возгораниях в экосистемах региона.

Вследствие ударов РФ по региону пожары возникли в Купянском, Харьковском, Изюмском районе, а также – в Харькове. На областной центр враг сбросил авиабомбу около 16:40. Пострадали пятеро людей, разрушены два частных дома и хозпостройка.

Ранее оккупанты обстреляли Купянск.

«Днем российские войска сбросили авиабомбы на центр города Купянска, возникли пожары по разным адресам. В момент прибытия спасателей ГСЧС горели жилые дома, киоски и здание кафе. Общая площадь составила 700 м. кв. Пострадал 77-летний мужчина», – сообщили в ГСЧС.

В экосистемах Харьковщины возникло 52 возгорания, на площади около 42 га. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 68 пожаров.

Читайте также: Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: подорвался трактор – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь
Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь
27.09.2024, 08:11
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории
27.09.2024, 06:00
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
25.09.2024, 16:02
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины
27.09.2024, 07:24
Взрывы в Харькове, есть пострадавшие: что известно на сейчас (дополняется)
Взрывы в Харькове, есть пострадавшие: что известно на сейчас (дополняется)
26.09.2024, 17:57
ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов
ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов
27.09.2024, 08:06

Новости по теме:

12:40
Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: подорвался трактор – ГСЧС
08:14
Пожары в экосистемах Харьковщины: 50 возгораний было за сутки
16:40
Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове
10:29
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
08:20
10 пожаров из-за обстрелов на Харьковщине, разбор завалов продолжается — ГСЧС

Вы читали новость: «ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 сентября сообщила о пожарах, которые возникли из-за вражеских обстрелов, а также – о возгораниях в экосистемах региона.".