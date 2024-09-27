ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 сентября сообщила о пожарах, которые возникли из-за вражеских обстрелов, а также – о возгораниях в экосистемах региона.

Вследствие ударов РФ по региону пожары возникли в Купянском, Харьковском, Изюмском районе, а также – в Харькове. На областной центр враг сбросил авиабомбу около 16:40. Пострадали пятеро людей, разрушены два частных дома и хозпостройка.

Ранее оккупанты обстреляли Купянск.

«Днем российские войска сбросили авиабомбы на центр города Купянска, возникли пожары по разным адресам. В момент прибытия спасателей ГСЧС горели жилые дома, киоски и здание кафе. Общая площадь составила 700 м. кв. Пострадал 77-летний мужчина», – сообщили в ГСЧС.

В экосистемах Харьковщины возникло 52 возгорания, на площади около 42 га. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 68 пожаров.