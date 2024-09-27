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ДСНС: вісім пожеж на Харківщині виникло за добу через обстріли

Події 08:06   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вісім пожеж на Харківщині виникло за добу через обстріли Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 27 вересня повідомила про пожежі, що виникли через ворожі обстріли, а також – про загоряння в екосистемах регіону.

Внаслідок ударів РФ по регіону пожежі виникли у Куп’янському, Харківському, Ізюмському районі, а також у Харкові. На обласний центр ворог скинув авіабомбу близько 16.40. Постраждали п’ятеро людей, зруйновано два приватні будинки та господарську споруду.

До цього окупанти обстріляли Куп’янськ.

“Вдень російські війська скинули авіабомби на центр міста Куп’янська, виникли пожежі за різними адресами. У момент прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинки, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 м. кв. Постраждав 77-річний чоловік”, – повідомили у ДСНС. 

В екосистемах Харківщини виникло 52 загоряння, на площі близько 42 га. А загалом за добу працівники ДСНС ліквідували в області 68 пожеж.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 08:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 27 вересня повідомила про пожежі, що виникли через ворожі обстріли, а також – про загоряння в екосистемах регіону.".