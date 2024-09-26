Вибухівка здетонувала на Харківщині: підірвався трактор – ДСНС

На Харківщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.

«Подія сталася 26 вересня у полі поблизу села Червона Гірка Ізюмського району. Внаслідок детонації вибухівки пошкоджено скло кабіни та колеса. Водій не постраждав», – повідомили у ДСНС України.

Там нагадали, що деокуповані та прифронтові території буквально «нашпиговані» ворожими мінами. Тож жителів закликають бути обережними. Якщо натрапили на підозрілий предмет: не можна підходити та чіпати його. Терміново потрібно телефонувати «101».

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