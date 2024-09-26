Вибухівка здетонувала на Харківщині: підірвався трактор – ДСНС
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.
«Подія сталася 26 вересня у полі поблизу села Червона Гірка Ізюмського району. Внаслідок детонації вибухівки пошкоджено скло кабіни та колеса. Водій не постраждав», – повідомили у ДСНС України.
Там нагадали, що деокуповані та прифронтові території буквально «нашпиговані» ворожими мінами. Тож жителів закликають бути обережними. Якщо натрапили на підозрілий предмет: не можна підходити та чіпати його. Терміново потрібно телефонувати «101».
Читайте також: Трактор підірвався в полі на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, міни, подорвался, трактор, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухівка здетонувала на Харківщині: підірвався трактор – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.".