Трактор підірвався в полі на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
У ДСНС повідомили про підрив трактора “John Deere” та 108 пожеж за добу в ранковому зведенні 8 вересня.
“О 15:30 в с. Явірське Ізюмського району, у полі підірвався трактор “John Deere”. Постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучались”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що за добу піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили в Харківській області 79 вибухонебезпечних предметів.
Також за добу в області сталося 108 пожеж, із них 12 – через російські обстріли. 98 пожеж виникли в екосистемах.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про підрив трактора “John Deere” та 108 пожеж за добу в ранковому зведенні 8 вересня".