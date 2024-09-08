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Трактор підірвався в полі на Харківщині

Події 09:27   08.09.2024
Оксана Горун
Трактор підірвався в полі на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

У ДСНС повідомили про підрив трактора “John Deere” та 108 пожеж за добу в ранковому зведенні 8 вересня.

“О 15:30 в с. Явірське Ізюмського району, у полі підірвався трактор “John Deere”. Постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучались”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що за добу піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили в Харківській області 79 вибухонебезпечних предметів.

Також за добу в області сталося 108 пожеж, із них 12 – через російські обстріли. 98 пожеж виникли в екосистемах.

 Читайте також: Головні новини Харкова 8.09: двоє загиблих через обстріли, нічний удар БПЛА

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про підрив трактора “John Deere” та 108 пожеж за добу в ранковому зведенні 8 вересня".